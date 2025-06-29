İzmir’in Tire ilçesi Alacalı Mahallesi’nde makilik alanına başlayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle köye ulaştı. Büyük panik yaşanan köyde, bazı evler ve damlar küle döndü.

Tire ilçesi Alacalı Mahallesi’nde yaklaşık bir saat önce makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler Alacalı Mahallesi’ndeki evlere sıçradı. Alevlerin evleri ve hayvan damlarını tehdit etmesi üzerine tahliyeler başladı. Evler tamamen boşaltılırken, hayvanlar da damlardan çıkarılarak güvenli alanlara alındı. Büyük panik yaşanan köyde, Tire Belediyesi İtfaiye ekipleri, İzmir Büyükşehir İtfaiye Grubu ve Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bazı evlerin ve hayvan damlarının yangından büyük zarar gördüğü, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için köylülerin de desteğiyle ekiplerin yoğun mücadele sergilediği bildirildi.