Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Abidjan’da kadın, genç ve çocukların sosyal hayata entegrasyonu konusunda faaliyet gösteren ‘Femmes de Salem’ adlı sivil toplum kuruluşuna, muz tozu üretimi kapsamında çeşitli ekipmanlar teslim etti.

TİKA tarafından, ülkenin en fazla tüketilen ürünlerinden muza katma değer oluşturulması, yeni istihdam kapıları oluşturulması, şiddete maruz kalmış kadınların rehabilitasyonu ve düzensiz göç sebebiyle artan insan kaçaklığının azaltılması hedefleri çerçevesinde toplamda 100 kadının sürdürülebilir bir gelir elde etmesi amacıyla muz cipsi ve bebek maması olarak kullanılabilecek muz tozu üretimi kapsamında çeşitli ekipmanlar ‘Femmes de Salem’ adlı sivil toplum kuruluşuna ulaştırıldı.

Malzeme teslim töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, TİKA projesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2025 yılı için ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Fildişi Sahili Sosyal Entegrasyon ve Dayanışma Bakanlığı Temsilcisi Doho Patricia Dorothée ise TİKA’nın Abidjan Büyükelçiliği ile yaptığı projenin önemini vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

Fildişi Sahili’nde dezavantajlı gruplar, TİKA’nın iftar sofrasında buluştu

TİKA, Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Dini İşlerden Sorumlu Kurumu Yüksek İmamlar Konseyi ve Abobo Belediyesi iş birliğiyle, başta dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi gruplar olmak üzere bin kişilik iftar programı düzenledi. Ayrıca, gelir seviyesi düşük mahallelerdeki camilerde de sıcak yemek dağıtımı yapıldı.