Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Bosna Hersekli emniyet yetkililerine yönelik "Bilgi Güvenliği" konulu eğitim düzenlendi.

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ‘Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi’ kapsamında Bosna Hersekli emniyet yetkililerine yönelik ‘Bilgi Güvenliği’ eğitimi düzenlendi. Başkent Ankara’da gerçekleştirilen eğitime Bosna Hersek Federasyonu Polis İdaresi, Bosna Hersek Federasyonu ve bünyesindeki 10 kantonun İçişleri Bakanlıkları, Bosna Hersek Federasyonu İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi ve Brçko Özerk İdaresi’nden gelen emniyet müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimi toplam 16 Bosna Hersekli emniyet mensubu tamamladı. 5 gün süren eğitimde yönetilen sistemlerde var olan veya olması muhtemel güvenlik açıklarının teşhisi ve giderilmesi, siber saldırılar karşısında alınacak önlem, saldırıların analizleri ile sistem açıklarının kapatılması gibi konular ele alındı. Eğitimin kapanış ve sertifika töreninde ise Bosna Hersekli kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi

2007 yılında pilot proje olarak başlatılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi, 2010 yılından bu yana Bosna Hersek Federal İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Bosna Hersek emniyet teşkilatları iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar siber suçlarla mücadele, terörle mücadele, toplumsal olayların yönetimi, oto hırsızlığı ile mücadele, polis liderliği, suç istihbaratı ve uluslararası suçlarla mücadelede 35’ten fazla farklı eğitim düzenlenerek, Bosna Hersek’ten yaklaşık 700 emniyet mensubunun söz konusu eğitimlere katılması sağlandı.