Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan 38 yaşındaki Murat Şatır defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Şatır (38), bir süre sonra gözden kayboldu. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları tarafından sudan çıkarılan ve Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şatır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yalova’da bir tersanede işçi olarak çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Murat Şatır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı’nda toprağa verildi.