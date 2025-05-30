Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan’da hayata geçirdiği projelerle üreticilere destek olarak bölgedeki tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Sırbistan’da iş gücünün yaklaşık dörtte biri tarımsal faaliyetlerden geçimini sağlarken, yatırım ve teşvik eksikliği nedeniyle üreticiler çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunların çözümüne katkı sunmak ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla TİKA, Sırbistan’ın güneyinde ise projeler hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Preşova’da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 adet arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinası ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi. Çupriya’daki arıcılar ise arı keki yoğurma makinası, bal mumu eritme makinası, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği aldı. Ayrıca, Preşevo ve Bujanovac’ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere 20 adet motokültivatör sağlandı.

Gerçekleştirilen teslim törenlerine katılan Preşova Belediye Başkanı Ardita Sinani ve Çupriya Belediye Başkanı Jelena Dyulinac, projelerin bölgenin kalkınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak Türkiye’ye ve TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.