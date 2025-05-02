Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek’in Vareş kasabasında faaliyet gösteren kadın derneklerine tarımsal ekipman desteği sağladı.

TİKA tarafından Bosna Hersek’in Zenica Doboj kantonuna bağlı Vareş kasabasında faaliyet gösteren kadın derneklerine tarımsal ekipman desteği sağlandı. Proje kapsamında büyük çoğunluğu savaş mağduru kadınlardan oluşan ve tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan 30 kadın çiftçiye motorlu kültivatör ve çapa makineleri temin edildi. Söz konusu ekipman desteğiyle özellikle eğimli arazilerde üretim yapan kadınların üretim kapasitesinin artırılması ve aile ekonomilerine sürdürülebilir katkı sağlanması amaçlandı.

Tarih boyunca madencilik ve demir üretimiyle tanınan, Boşnak, Hırvat ve Sırp topluluklarının birlikte yaşama kültürünü koruduğu Vareş, aynı zamanda ülkenin en eski Katolik kilisesi olan Kutsal Başmelek Mikail Kilisesi ve Karii Camii gibi önemli kültürel miraslara da ev sahipliği yapıyor. Söz konusu proje ile farklı etnik kimliklere sahip olan bireylerin bir arada yaşama ve çalışma anlayışının gelişmesine de katkı sağlandı.

Proje sürecinde Vareş Belediyesi de aktif rol üstlenerek, kadın derneklerine tohum ve fidan temini, ürünlerin pazara ulaştırılması ve fuarlara katılım konularında destek sundu. Belediye Başkanı Zdravko Maroşeviç, teslim töreninde yaptığı açıklamada, TİKA’nın desteğinin kadınların ekonomik gücünü artırdığını ve yerel üretimi çeşitlendirdiğini ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Bosna Savaşı’nın izlerini hâlâ taşıyan Vareş’te hayata geçirilen proje, sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da öne çıkıyor. Kadınların üretken bireyler olarak topluma katılmasını teşvik eden proje, TİKA’nın desteğiyle kalıcı üretim modelleri geliştirilmesine ve toplumun sosyal dokusunun güçlendirilmesine katkı sağlıyor.