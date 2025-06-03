Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve ambulansların geçiş önceliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ticari araç sürücülerine eğitim verildi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın ticari araç sürücüleri için düzenlediği eğitime katılan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ’Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver’ kampanyası çerçevesinde bilgilendirme gerçekleştirdi. ’Eğitimde Fermuar Sistemi’ ile güvenli ve hızlı bir şekilde acil geçiş koridoru açılmasının önemi vurgulandı. Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitmeni Mustafa Oruç tarafından eğitime katılan 110 sürücüye, trafikte fermuar sisteminin nasıl uygulanacağı konuları hakkında bilgiler aktarıldı.