Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği, bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. Dört gün süren etkinlikte, 5 farklı noktada toplam 10 bin kişiye aşure ikram edildi.

MTSO binasında başlayan etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Muharrem ayının önemine değinerek, Kerbela olayından günümüzde Gazze’de yaşanan acılara kadar süren zulümlere dikkat çekti. Sadıkoğlu, "Tarihler değişse de yaşanan acılar maalesef devam ediyor. Malatya olarak eskisinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Vali Seddar Yavuz ise İslam coğrafyasındaki mezhepsel ve etnik ayrılıkların dış müdahalelerle derinleştiğini belirtti. Türkiye’nin çok kültürlü ve çok dinli bir medeniyetin mirasçısı olduğunu vurgulayan Yavuz, Malatya’nın yeniden inşasında yeni bir vizyon ortaya koyulduğunu ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise farklılıkların toplumsal zenginlik olduğunu belirterek, "Beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmalıyız" dedi. Deprem sonrası yürütülen konut ve altyapı çalışmalarına da değinen Er, Malatya’nın eskisinden daha güzel olacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise etkinliği birlik ve kardeşlik tablosu olarak nitelendirerek, Malatya’nın bu birlik içinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli tarafından aşure duası yapıldı ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinlik, 23-26 Temmuz tarihleri arasında Oda binası, Sümer Cami önü, OSB camileri ve Yeni Sanayi Sitesi Ahilik Anıtı önünde devam etti. Toplamda 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.