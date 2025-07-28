Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlar koruyucu aşılamaya alındı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trakya’nın "hastalıktan arilik" statüsünü korumak ve son dönemde ülke genelinde görülen SAT-1 varyantı şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Hayrabolu’da aşılama başlattı. Bu çerçevede veteriner hekimler ve hayvan sağlığı ekipleri, büyükbaş hayvanların bağışıklığını güçlendirmek için köy köy dolaşarak koruyucu aşı uygulaması yapıyor üreticileri de hastalığın bulaş yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendiriliyor.

Yetkililer, yürütülen çalışmanın sadece ilçe değil, bölge hayvancılığı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Amacımız; salgın hastalıkları Trakya bölgesine sokmadan önlem almak, üreticimizi ve hayvanlarımızı korumaktır" ifadelerine yer verdi.