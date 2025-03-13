Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya geldi. Bolat ve Yumaklı, başkent Kiev’de beraberindeki Türk müteahhitlerle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmede ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık. Sayın Zelenskiy’nin Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna’ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik" ifadelerini kullandı.

Bolat, Ukrayna’nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak Görev Gücü’nün ilk toplantısının Kiev’de gerçekleştirilmesine destek veren Zelenskiy’e teşekkür etti.

Bolat ve Yumaklı, Ukrayna Başbakanı Şmihal ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Yumaklı, Kiev temasları çerçevesinde Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşıyacak adımlar ele alındı. Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verilen güçlü destek vurgulanarak, bölgede barışın ve huzurun tesisi için diyaloğun önemine dikkat çekildi.

Bolat, Ukrayna’nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Kuleba ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, Kiev’de Ukrayna’nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksi Kuleba ile de bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kuleba’ya Türk müteahhitlerin Ukrayna’nın yeniden inşasında görev almaya, tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ilettik. Bugün gerçekleştireceğimiz Görev Gücü ilk toplantısının Ukrayna’nın yeniden inşasında kritik bir rol oynayacağını belirterek yeni dönemde Ukrayna’nın toparlanma sürecine vereceğimiz somut desteği yineledik" dedi.

Bolat ve Kuleba, daha sonra Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bolat, "Ülkemizden müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20’den fazla şirketin temsilcileri ile Ukrayna tarafından ülkenin yeniden inşası ile ilgili kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda savaş sonrası süreçte Ukrayna’nın hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldık. Söz konusu toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna’daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Ukraynalı mevkidaşı Koval ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kiev ziyareti çerçevesinde Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile görüştü. Yumaklı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, ‘Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantısı’ tutanağını imzaladık. Hedefimiz iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırarak sektörümüzü daha da güçlendirmek. Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam. Görüşmelerin ülkelerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, misafirperverlikleri için Ukrayna Tarım Bakanı mevkidaşım Sayın Vitaliy Koval’a ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.