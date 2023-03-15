THY Euroleague’de 29. hafta yarın oynanacak 7 karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’in 29. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 7 mücadele ile başlayacak. Bu hafta A. Efes, Sırp ekibi Partizan’ı konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
Euroleague’de Olympiakos haftaya lider başlayacak. Yunan ekibini, Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 5. sırada yer alırken, Efes de 10. sırada bulunuyor. Ligin son basamağında ise ALBA Berlin var.
THY Euroleague’de 29. haftanın programı şöyle
Yarın
20.30 A. Efes - Partizan
21.00 Monaco - Virtus Bologna
21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos
22.05 Maccabi Tel Aviv - Baskonia
22.30 Valencia Basket - Fenerbahçe
22.45 Real Madrid - Olimpia Milano
23.00 Asvel - Panathinaikos
17 Mart Cuma
22.30 Barcelona - Kızılyıldız
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin