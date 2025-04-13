TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Çayelispor, sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Hakan Özler, Semih Kurtuluş
Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Batuhan Akyüz, Ertuğrul Sancaktutan, Sefa Akın Başıbüyük, Talha Özcan, Alaattin Hamza Ok, Sinan Kalaycı, Emre Şimşek (Kadir Enes Kıra dk. 63), Tolga Şahin, Hakan Kuş, Muhammed Ali Yılmaz (Mehmet Aytemiz dk. 63)
Fatsa Belediyespor: Serkan Polat, Serkan Mutlu, Osman Kocaağa, Safa Ali Memnun, Mustafa Arda Kartal (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 67), Mücahit Karagöz (Yusuf Yağcı dk. 88), Anıl Balakkız (Gökhan Erdöl dk. 74), Kadir Torbacı, Ali Say (Yasin Eratilla dk. 67), Hasan Çavdar (Ahmet Baha Bilgin dk. 88), Muhammed Öztürk
Gol: Hakan Kuş (dk. 69) (Çayelispor)
Sarı kart: Batuhan Akyüz, Tolga Şahin (Çayelispor) Mustafa Arda Kartal (Fatsa Belediyespor)