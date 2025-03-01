TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Düzcespor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Onur Can Dolğun, Burak Menteşe, Osman Korkmaz
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz (Mustafa Durgun dk. 78), Ali Sinan Gayla, Hakan Barış (Aygün Özışıkyıldız dk. 65), Sefa Küpeli (Mertcan Koç dk. 58), Mert Yusuf Torlak (Bedran Ekin dk. 46), Yasin Ozan (Erdal Öztürk dk. 46), İshak Kurt
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Düzcespor: Muhammet Özkan, Abdurrahman Ayhanoğlu, Aykut Civelek, Koray Baykara, Berkay Ekici (Ramazan Özkabak dk. 65), Emre Turan, Rıdvan Türker, Enescan Özdemir (Mehmet Refik Can dk. 89), Emirhan Yılmaz (Yusuf Enes Çoşkun dk. 65), Bilal Şeflek (Ergün Nazlı dk. 89), Eray Pazar (Berat Aydoğdu dk. 90)
Teknik Direktör: Kadir Kar
Goller: Koray Baykara (dk. 12), Eray Pazar (dk. 29) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Karşıyaka), Berkay Ekici, Muhammet Özkan (Düzcespor)