TFF 3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Kırşehir FSK ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mustafa Güçer, Mehmet Eren Küçükkeçeci

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Fatih Onay, Mustafa Ocak (Burak Kaan dk. 80), Anıl Çıracı (Denizhan dk. 80), Selahattin Yıldırım (Boran dk. 67), Ömer Faruk Yaylacı, Sezer Kahraman, Recep Yurdakul (Hüseyin Akın dk. 67), Haktan Yüce, Bahri Can Avcı, Abdullah Yıldızer (Muhsin dk. 87)

Kırşehir FSK: Ramazan Evren Üstündağ, Emre Can Coşkun (Ömer Faruk dk. 23), Hüseyin Can Öztürk (Caner dk. 76), Muzaffer Kahrıman, Samet Dağlı (Ahmet Can dk. 76), Furkan Yiğit (Yunus dk. 68), Caner Uzun, Muhammed Egemen Pehlivan, Rahmi Can Karadaş, Atakan Ekiz, Ali Mevran Ablak

Sarı Kartlar: Bahri Can, Fatih (23 Elazığ FK) Hüseyin Can, Ali Mevran, Furkan, Muzaffer (Kırşehir FSK)