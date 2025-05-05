Nesine 3. Lig 4. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayarak 15 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen kupa ve madalya törenine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüp yöneticileri, protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Kürsüye çıkan Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, "Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Geçen sene dediğimiz gibi Mardinspor’un yeri 3. Lig ve 2. Lig değil. Bunu her zaman konuşuyoruz. Mardinspor’u 2 sene içerisinde 1. Lig’de göreceğimizden umutluyuz" dedi.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise, "Mardinspor’un bu başarısı sadece bölge takımları için değil Türkiye için de çok önemli bir başarı olduğunu söylemek istiyorum. Ülkemizin her yerinde futbol en güzel şekilde temsil ediliyor ama Mardinspor’a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını bütün kalbimle diliyorum ve önümüzdeki yıl yine böyle bir şampiyonluk kutlaması için burada olmayı bütün kalbimle arzuluyorum" açıklamasını yaptı.

Ardından kürsüye çıkan Vali Tuncay Akkoyun da, "Bu başarı sadece bir spor kulübünün değil, bir şehrin onurunun, inancının birlikteliğinin ve alın terinin şampiyonluğunu kutlamak için birlikteyiz. Bugün çok mutluyuz. Çünkü Mardin 1969 Spor’umuz zorlu bir sezonun ardından büyük bir emek ve inançla 2. Lig’e yükselerek hepimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir başarıyı gerçekleştirdi" diye konuştu.