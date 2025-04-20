TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Belediye Derincespor’u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Batuhan Kolak, Kurtuluş Aslan, Mustafa Güçer,
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Özkan Taştemur (Abdullah Sezgin dk. 79), Mehmet Bağcı, Azad Filiz, Yunus Teke, Abdülkadir Sönmez, Anil Gözütok (Yusuf Yardımcı dk. 79), Resul Türkkalesi (Cem Aktaş dk. 70) Polat Yaldır (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 61), İlke Tankul (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 70)
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Sarman (Ümitcan Ekşi dk. 46) İlker Akar, Denizalp Özdemir, İlyas Yılmazer (Emirhan İrce dk. 18), Eren Türkkal, Yiğit Canguru (Özgür Özden Dağdelen dk. 65), Tugay Güner (Enes Kuşçu dk. 85), Berat Kartal, Mustafa Batuhan Altıntaş, Sercan Demirkıran (Yunus Karakaya dk. 46),
Goller: İlke Tankul (dk. 6), Polat Yaldır (dk. 33 ve 45+4) (Karaman FK), (Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 54), (Özkan Taştemur dk.73 k.k.), (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Abdullah Sezgin, Azad Filiz, (Karaman FK),Tugay Güner, Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir, Berat Kartal, (Belediye Derincespor)