TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 34. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Umut Yalçınkaya, Emrah Uluçay, Mert Şahin

Giresunspor: Ömer Asaf (Ahmet Taha dk. 67), Ahmet Lütfi, Ege (Talha Enes dk. 46), Şenel Hami, Arda Cebeci, Emir (Esat dk. 46), Ali Emirhan, Emre (Bulut dk. 67), Mehmet, Furkan (Mustafa dk. 75), Orçun Kaan

Yedekler: Miraç, Hüseyin, Gökmen, Abdüssamet, Ahmet

Teknik Direktör: Selahattin Ceylan

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Somaspor: Yiğithan, Hüseyin, Arda (Burak dk. 78), Cemil Efe (Hayati dk. 70), Caner, Emir (Ege dk. 86), Burak Enes, Enes, Soner (Mustafacan dk. 78), Kadir, Emre (Ceyhun dk. 86)

Yedekler: Eran, Mert, İsmail

Teknik Direktör: Özgür Bayer

Sarı Kartlar: Burak Enes Fıstıkçıoğlu (Somaspor), Furkan Tahmaz, Musfata Kuzey Kaşık, Bulut Güç (Giresunspor)

Kaynak: İHA