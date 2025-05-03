TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 34. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Umut Yalçınkaya, Emrah Uluçay, Mert Şahin
Giresunspor: Ömer Asaf (Ahmet Taha dk. 67), Ahmet Lütfi, Ege (Talha Enes dk. 46), Şenel Hami, Arda Cebeci, Emir (Esat dk. 46), Ali Emirhan, Emre (Bulut dk. 67), Mehmet, Furkan (Mustafa dk. 75), Orçun Kaan
Yedekler: Miraç, Hüseyin, Gökmen, Abdüssamet, Ahmet
Teknik Direktör: Selahattin Ceylan
Somaspor: Yiğithan, Hüseyin, Arda (Burak dk. 78), Cemil Efe (Hayati dk. 70), Caner, Emir (Ege dk. 86), Burak Enes, Enes, Soner (Mustafacan dk. 78), Kadir, Emre (Ceyhun dk. 86)
Yedekler: Eran, Mert, İsmail
Teknik Direktör: Özgür Bayer
Sarı Kartlar: Burak Enes Fıstıkçıoğlu (Somaspor), Furkan Tahmaz, Musfata Kuzey Kaşık, Bulut Güç (Giresunspor)