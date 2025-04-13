TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Karaman FK’ya 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Sami Şad, Serkan Gürbüz
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Fatih dk. 78), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Muhammet dk. 64), Barış, Alperen (Emre dk. 39), Mehmet, Furkan Kütük
Karaman FK: Mert Can Salık, Polat (Yusuf dk. 89), İlke (Batuhan dk. 77), Sabrican (Cem dk. 77), Abdülkadir, Cihat (Yunus dk. 65), Anıl, Abdullah, Ömer Faruk, Resul (Mustafa dk. 65), Mehmet
Gol: İlke Tankul (dk. 40 pen.) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Cihat Aktaş, Polat Yaldır, Batuhan Fırıncı, Ömer Faruk Yılmaz (Karaman FK), Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz (Giresunspor)