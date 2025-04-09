SAMSUN (İHA) – Tesadüfen gittiği hastanede kalbindeki 4 ana damarının kapalı olduğunu öğrenen hasta, tam bypassa hazırlanırken tiroid fonksiyon bozukluğu rahatsızlığı olduğunu da öğrendi. Tiroid ile ilgili tedavisini evde alırken aniden rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, Samsun’da geçirdiği başarılı bypass ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Ordu’da kontrol amaçlı gittiği hastanede tesadüfen anjiyo olan Nadir Paç (60), kalbindeki 4 ana damarın tıkalı olduğunu öğrendi. Uzmanların kendisine bypass önermesinin ardından Paç, Samsun’da veya İstanbul’da ameliyat olmak istediğini bildirdi. Medicana International Samsun Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacı Akar tarafından tetkikleri yapılan Paç’ın tiroid fonksiyon bozukluğu olduğu da ortaya çıktı. 2 hastalığını da tesadüfen öğrenen Nadir Paç, evde hipertiroidi tedavisi alırken göğsündeki ağrı nedeniyle acil servise sevk edildi.

"Tiroid tedavisi birince bypass yapacaktık ancak acil oluşan durumdan ötürü bypass yaptık"

Hastanın tanı, tedavi ve sonraki süreci hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hacı Akar, "Hastamız Nadir Paç bize dış merkezde yapılan anjiyografi sonucu koroner bypass ameliyatı gereken bir hasta olarak başvurdu. Hasta, ameliyat için bize başvurdu. Hastamıza, tüm hastalarda olduğu gibi tetkiklerini yapmak üzere ameliyattan bir gece öncesinden yatış yaptık. Tetkiklerde kontrol altında olmayan bir tiroid fonksiyon bozukluğu vardı ve hasta bugüne kadar da bundan haberdar değildi. Endokrin uzmanımız bunun yeni yapılmış olan anjiyografi sırasında kullanılmış ilaçlara bağlı olabileceğini çok acil değilse tiroid fonksiyonlarını baskı altında tutup, normal değerlerine yaklaştırıp ondan sonra ameliyat edilmesini önerdi. Tedavisi sırasında hasta göğüs sıkışması ve ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. Hasta, oradan apar topar tekrar bize geldi. Hastanın sıkıntısı olmadığı sürece tiroid açısından tedavisini tamamlayıp ondan sonra ameliyat etmeyi tercih ediyorduk ancak hastanın göğüs ağrısı ve kalp ile ilgili sıkıntısı olunca kalbi daha önemli görüp bypass ameliyatını önce yapmayı tercih ettik. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti. Normal haftasını doldurduktan sonra da hastayı taburcu ettik" dedi.

"Gündelik hayatıma sorunsuz bir şekilde devam edebiliyorum"

Geçirdiği operasyon ve tedavilerin ardından sağlık anlamında bir problemi kalmadığını dile getiren Nadir Paç ise, "Kardiyoloji bölümüne tesadüfen kontrol amaçlı gittim. Hocamız, anjiyo teklifinde bulundu. Hiçbir rahatsızlığım olmadığını düşünürken anjiyoda 4 ana damarın tıkalı olduğu fark edildi. Ben de ameliyatı Samsun’da veya İstanbul’da olmak istediğimden Medicana International Samsun Hastanesi’ne başvurdum. Ameliyattan bir gece önce yatış yaptım. Bu sefer de tiroid hastalığım olduğu ortaya çıktı. Endokrin uzmanı 10 gün evde izole bir şekilde tedavi önerdi. Ameliyatı da sonrası için kararlaştırdık. 8 gün evde kaldığım sürede acil bir rahatsızlık geçirdim. Bu nedenle bypass ameliyatı oldum. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise geçtim. Burada da 1-2 gün geçtikten sonra yavaş yavaş yürümeye başladım. Şu anda gündelik hayatıma sorunsuz bir şekilde devam edebiliyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm hastane ve personeline şükranlarımı sunarım" diye konuştu.