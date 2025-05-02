Ailece yapılacak bir tatilin hem eğlenceli hem de sağlık dolu olmasını isteyenler için termal oteller ideal bir seçenek sunuyor. Özellikle Afyonkarahisar, aile dostu termal otelleri, çocuklara yönelik hizmetleri ve konforlu tesisleriyle aile tatilinde yeni bir standart belirliyor.

Oruçoğlu Termal Otel’in CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, Termal oteller, yalnızca sağlık turizmi için değil; aynı zamanda ailecek dinlenmek, yenilenmek ve birlikte kaliteli vakit geçirmek isteyen misafirler için de tercih edildiğini kaydetti. Canarslanlar, "Son yıllarda artan talep doğrultusunda oteller, çocuklara özel havuzlar, mini kulüpler ve aile banyoları gibi seçeneklerle donatılmış durumda. Bu tesislerin başında gelen Oruçoğlu Termal, aile konseptine uygun düzenlenmiş alanları ve sunduğu kapsamlı sağlık hizmetleriyle öne çıkıyor. Otelin çocuk dostu hizmetleri, geniş aile odaları ve kadın-erkek ayrı havuzları, ailecek konforlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Afyonkarahisar’daki birçok otelde kadın ve erkekler için ayrı havuzlar bulunurken, karma aile alanları da mevcut. Ayrıca bazı tesislerde, özel aile banyoları sayesinde aile bireyleri birlikte konforlu bir termal deneyim yaşayabiliyor. Oruçoğlu Termal’de sunulan özel aile banyoları da bu anlamda misafirlerden tam not alıyor" dedi.

"Aile otellerinde hijyen ve güvenlik ön planda tutuluyor"

Çocuklara yönelik aktivitelerle zenginleştirilmiş programlar, ailelerin dinlenirken çocukların da eğlenceli zaman geçirmesini sağladığını ifade eden Canarslanlar şunları söyledi:

"Animasyon gösterileri, oyun alanları ve rehberli eğitici aktiviteler, termal tatilin çocuklar için de unutulmaz hale gelmesini sağlıyor. Böylece sağlık odaklı tatil, aynı zamanda keyifli bir aile deneyimine dönüşüyor. Aile otellerinde hijyen ve güvenlik ön planda tutuluyor. Uzman kadrolar eşliğinde yürütülen bakım ve temizlik hizmetleri, özellikle çocuklu aileler için büyük önem taşıyor. Ayrıca odaların genişliği, yatak alternatifleri ve çocuklara uygun menüler de tatil deneyimini kolaylaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Oruçoğlu Termal, bu konuda sunduğu kaliteli hizmetle ailelerden olumlu geri dönüşler alıyor."

"Termal tatil yeni nesil tatil modelleri arasında güçlü bir yer ediniyor"

Termal otellerde sunulan sağlık hizmetleri de ailelerin ilgisini çektiğini dile getiren Canarslanlar, "Özellikle yaşlı bireyler için fizik tedavi programları ve sıcak su terapileri, tatil sürecini aynı zamanda sağlık açısından verimli hale getiriyor. Aile bireylerinin her yaş grubuna hitap eden bu bütüncül anlayış, termal tatili dört mevsim tercih edilebilir kılıyor.

Tatilde hem sağlıklı kalmak hem de birlikte vakit geçirmek isteyen aileler için termal oteller, klasik yaz tatili anlayışının dışına çıkarak yeni nesil tatil modelleri arasında güçlü bir yer ediniyor. Türkiye’nin en güçlü termal kaynaklarına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar ve Oruçoğlu Termal gibi tecrübeli tesisler, bu deneyimi hem kaliteli hem de erişilebilir kılmaya devam ediyor."