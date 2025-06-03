Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında tatlı ve kuruyemiş satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme, kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Ekipler yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise Mavi Masa istek ve şikayet hattından yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.