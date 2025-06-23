Adana’da uygun fiyat, kaliteli ürün ve modern tasarım anlayışıyla kadınların ilgi odağı haline gelen Televole Tekstil, yaz sezonuna hazır olduklarını açıkladı.

Kadın giyimde şık ve ulaşılabilir seçenekler sunan Adana merkezli Televole Tekstil, yaz sezonuna birbirinden renkli koleksiyonlarla ’Merhaba’ dedi. Uygun fiyat politikası ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla bölge halkının güvenini kazanan firma, kadınların hem günlük hem özel anlarda şıklık arayışına cevap veriyor.Yaz aylarının enerjisine uygun canlı renkler ve nefes alan kumaşlarla hazırlanan yeni koleksiyonun, mağaza raflarında ve sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Firma sahibi Ufuk Doyuran, "Ürünlerimizde hem kaliteyi hem zarafeti bir arada sunuyoruz. Kadınların ihtiyacına göre hızlı koleksiyon dönüşü yapıyor, onların modaya kolayca ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.