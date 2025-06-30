Telden Dile Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu, sezon sonu konserini Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenledi.

Koro Şefi Ahmet Kızılok; Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan konseri çok güzel ve ahenkli yönetti. Konserde söylenen eserleri sanatseverler ayakta alkışladı ve tebrik ettiler, duygularını sözleri ve davranışları ile dile getirdiler. Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde öğretmenlerden oluşan koro, eşsiz ve unutulmaz eserleri Türk halk müziği severlerle buluşturdu. Performansıyla müzik ziyafeti yaşatan koro, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konsere: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Nurullah Seyidoğlu, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Gülşen, eğitim kurumlarımızın yönetici ve öğretmenleri ve halk müziği severler yoğun ilgi gösterdiler.

Konser sonunda; Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan başarı belgeleri, koroda görev alan tüm korist ve müzisyenlere takdim edildi. Bir sonraki eğitim öğretim yılında da aynı etkinlerin sürdürülmesi temennisi ile geceye son verildi.