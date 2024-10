Bartın Üniversitesi (BARÜ) paydaşı olduğu TEKNOFEST Akdeniz’e katılarak yoğun ilgi gören standında bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldi. BARÜ’nn standı Adanalıların yoğun ilgisini gördü.

Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını bu yıl Adana’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bartın Üniversitesinin (BARÜ) akademik paydaşları arasında yer aldığı festivale her gün on binlerce kişi katıldı. BARÜ standının yoğun ilgi gördüğü dev organizasyonda Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Proje Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Tayfun, Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Burak Beygirci, İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ceylan ile Öğr. Gör. Burak Ceylan, idari insan kaynağından Dilek Kuvvetlioğlu, Tuğba Delialioğlu ve Kurtuluş Ece ile Bartın Meslek Yüksekokulu öğrencisi Muhammed Can Sağıroğlu üniversiteyi temsil etti.

‘Benim de bir fikrim var’ diyenler BARÜ standında buluştu

Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen ve 5 gün süren organizasyonda üniversitenin vizyon projeleriyle bu yıl 7’ncisi uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek Ar-Ge Proje Pazarı tanıtıldı. Farkındalığı artırarak gençlerin geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla 7-8 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikle “Milli Teknoloji Hamlesi” yolculuğuna katkı sunulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca ziyaretçilere BARÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalarla birlikte “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı kapsamında hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler de verildi.

“TEKNOFEST, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen idealist gençlerin güçlü sesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada, merkezinde gençlerin olduğu 21. yüzyıl Türkiye’sini ilim ve teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Gençlere özgüven aşılayan, umudu ve başarmayı öğreten bu güzide festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Bugün burada sadece millî teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, ilmin, teknolojinin, bilimin diliyle konuşan, ufku açık yüz binlerce gencimiz var. Sizlerin vasıtasıyla bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye özellikle meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalplerimizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Milli Teknoloji Hamlesinin kalbi TEKNOFEST’te atıyor”

TEKNOFEST’in Türkiye’nin daha iyi bir dünya için gösterdiği çabaların en güzel yansıması olduğunu kaydeden Rektör Uzun, festivalin akademik paydaşları arasında yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rektör Uzun, “TEKNOFEST ile yetenekli gençlerimiz ve her yaş grubundan bireyler teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılıyorlar. Tam bağımsız, güçlü Türkiye idealine giden yolda, milli ve yerli teknoloji hamlesinin temellerinin atıldığı bu festival, yarınlarımız için taşıdığımız umudu taze tutmaktadır” dedi.

“Geleceğimize değer katmak için gayret gösteriyoruz”

BARÜ’nün büyük bir aile olarak tüm bileşenleriyle “Milli Teknoloji Hamlesi”ne ve ülke olarak konulan hedeflere katkılar sunmak için büyük gayret gösterdiğini de vurgulayan Rektör Uzun, “Üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedefliyor, alanında yetkin insan kaynağımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla güç birliği yaparak Milli Teknoloji Hamlesine yüksek katkı sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olan BARÜ ailesi olarak bu noktadaki hedeflerimizi geleceğe taşıyoruz. Bu düşüncelerle daha güçlü yarınlara olan yolculuğumuzda bizlere destek veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Önümüzü aydınlatan stratejilerle ilerleyişimize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve gençlerimize rol model olarak daha iyi bir dünya için teşvik eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.