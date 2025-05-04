Bu sene Kıbrıs’ta düzenlenen "Ayakları Yere Basmayan Festival"de İstanbul Arel Üniversitesi yine ödülle döndü. Daha önce TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Üniversite MCT Sensör Merkutech Takımı, Turizm Teknolojileri kategorisinde; EmpowerX Takımı ise Sosyal İnovasyon kategorisinde ikinci oldu.

"Ekibimiz için önemli ve kritik bir başarı oldu"

Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten MCT Sensör Merkutech Takım Kaptanı ve İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencisi Hasan İnan, TEKNOFEST 2025 Kıbrıs’ta önemli deneyimler elde ettiklerini ifade etti.

Ekip için çok önemli ve kritik bir başarı olduğunu ifade eden İnan, "Hem üzerinde yeni çalıştığımız sualtı aracı konusunda önemli tecrübeler edindik hem de başarımızın sürdürülebilirliğini sağladık. Bundan sonrası için de aynı hızla çalışmalara devam edeceğiz. Bize bu süreçte desteklerini esirgemeyen üniversitemize sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz" dedi.

"Üniversitemize iki ödül birden getirmekten gururluyuz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Erdi Buluş ise bu önemli başarıdan dolayı gururlu olduklarını belirtti.

EmpowerX ve Merkutech ekiplerimizi canı gönülden tebrik eden Buluş, "Üniversitemize iki başarı birden getirmekten gururluyuz. Çok emek verildi, az uyuduk, çok yorulduk ve en sonunda karşılığını aldık. Tüm emek veren herkese teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenlenen TEKNOFEST 2025 heyecanı, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.