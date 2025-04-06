Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül yayımladığı mesajla Serik Belediyespor maçına tüm Elazığlılar’ı davet etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 30. Hafta maçında Serik Belediyespor’la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teknik Direktör Fırat Gül de kulüp resmi sayfasından bir video klip yayımladı. Çarşamba günü taraftarın desteğiyle Aksaray maçını kazandıklarını kaydeden Gül, "Serikspor karşısında da taraftarlarımız en büyük gücümüz olacak, tüm Elazığlılar’ı maça bekliyoruz" dedi.