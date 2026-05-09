Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Reka Yağ önünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan Can D. idaresindeki 39 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Y. adlı yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Y., ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.