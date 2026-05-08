Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım alanlarında zararlılarla mücadele kapsamında feromon tuzakları kurulurken, hububat ve kanola tarlalarında hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Cedit Ali Paşa, Yakuplu ve Çeşmeli mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince saha çalışmaları yapıldı. Ziraat mühendislerince yürütülen çalışmalarda hububat alanlarında süne mücadelesi ve ürün beyan tespitleri gerçekleştirildi.

Meyve bahçelerinde zararlılarla mücadele amacıyla feromon tuzakları kuran ekipler, hububat ve kanola tarlalarında da hastalık ile zararlı tespit çalışmaları yaptı. Gerçekleştirilen kontrollerle tarımsal üretimde verim kaybının önüne geçilmesi ve zararlıların erken tespit edilmesinin hedeflendiği belirtildi.