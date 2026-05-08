Tekirdağ'da 16 bin 252 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen protokol kapsamında Çorlu ve Kapaklı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren eğitim parklarında, öğrencilerin trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmeleri hedefleniyor.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde Kapaklı'da 7 bin 623, Çorlu'da ise 8 bin 629 öğrenciye ulaşılırken toplamda 16 bin 252 öğrenci trafik eğitimi aldı. Yıl sonuna kadar bu sayının 20 bine ulaşmasının planlandığı belirtildi.

Gerçek trafik ortamını simüle eden eğitim alanlarında çocuklara; trafik levhaları, ışıklar, yaya geçitleri, kavşaklar ve bisiklet yolları üzerinden uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitimler, İlçe Trafik Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eğitmen personel tarafından gerçekleştiriliyor.

Çocuklara trafikte güvenli hareket etme yöntemleri, trafik kurallarına uymanın önemi ve can güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatılıyor.