Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılan kentin simge yapılarından Atatürk Spor Salonu'nda inşaat tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa'da 1972 yılında hizmete açılan ve kentin yakın tarihinde önemli anlara sahne olan, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılıyor.

Bursa'ya modern spor tesisi

Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Mimarlar Odası iş birliğinde düzenlenen ulusal mimari yarışmada belirlenen proje kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Toplam 18 bin 720 metrekare inşaat alanına sahip olan Atatürk Spor Salonu'nun seyirci kapasitesi ise 5 bin 16 kişi olarak planlanıyor. Yeni salonda basketbol sahası, sporcular, hakemler ve antrenörler için soyunma odaları, seyirciler için hizmet alanları, tuvaletler, büfeler, geniş dolaşım alanları, yönetim ofisleri ve idari bölüm için 40 araç kapasiteli kapalı otopark yer alacak.

Çatı işlemleri başladı

Betonarme imalatları tamamlanan yapıda, çevre düzenlemeye ait betonarme imalatlar ise devam ediyor. Çelik çatı taşıyıcı sistem imalatlarına ait tüm malzeme alana getirilirken, betonarme üzerine montaj işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bina çevresinde iksa ve yapı arası dolgu işlemi tamamlandı. Çevre düzenleme içerisinde yer alan istinat duvarları, amfi, engelli rampaları ve muhtelif yaya giriş merdivenlerinin betonarme imalatları da yüzde 80 oranında tamamlandı. Çevre düzenleme ve kaplama imalatları peyzaj ve yapının kalan ince imalatları ile iç ve dış tüm elektrik tesisatı işlemleri devam ediyor. İç cephe duvar imalatları, çatı kaplaması, cephe imalatları, alüminyum giydirme, prekast kaplama ve diğer dış cephe sıva-boya işlemlerinin sürdüğü inşaatta, mantolama işleriyle gezilebilir teraslara ait tüm yalıtım ve koruma imalatları, mekanik tesisat işleri, sıhhı tesisat, ısıtma-soğutma, havalandırma, yangın tesisatı cihaz ve ana hat montaj işlemleri de aralıksız devam ediyor.