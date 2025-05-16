Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Tekirdağ’da 2 bin 900 konut satıldı.

Tekirdağ’da nisan ayında gerçekleşen 2 bin 900 konut satışının 577’si ipotekli, 2 bin 323’ü ise diğer satış türleri kapsamında gerçekleşti. Satışların bin 48’i ilk el, bin 852’si ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise nisan ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak, 118 bin 359 oldu. En çok konut satışı yapılan iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olarak açıklandı. En az konut satışı gerçekleşen iller ise 37 ile Ardahan, 75 satış ile Tunceli ve 88 satış ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 oranında artış göstererek, 17 bin 465’e yükseldi. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşirken, ocak-nisan döneminde ipotekli konut satışları yüzde 99,4 artarak 69 bin 194 oldu. Diğer konut satışları da ülke genelinde yüzde 47,3 oranında artarak, 100 bin 894 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde diğer satış türleriyle el değiştiren konut sayısı ise yüzde 20,1 artışla 384 bin 951’e ulaştı.

Türkiye genelinde nisan ayında gerçekleşen 118 bin 359 konut satışının 34 bin 633’ü ilk el, 83 bin 726’sı ikinci el olarak kayıtlara geçti.