Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülen 3 kişi, Fevzipaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak’taki 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda, miras meselesi nedeniyle yengesi ve iki yeğenini silahla vurarak öldüren M.G. (48), olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Melike Garip (50), Ferdi Garip (27) ve Bahar Tunalı (31) için bugün öğle namazının ardından Fevzipaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza aile yakınları, komşular ve çok sayıda vatandaş katılırken cenazede gözyaşları sel oldu.

Cenaze namazının ardından Melike, Ferdi, ve Bahar, dualarla Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi. Olayın şokunu atlatamayan mahalle sakinleri, yaşanan vahşetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze töreninde, aile üyeleri güçlükle ayakta durabildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.