Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde alev alev yanan tek katlı metruk bina kullanılamaz hale geldi.
Sağlık Mahallesi Edirne 1. Sokak’taki tek katlı metruk binadan dumanlar yükseldi. Büyüyen yangın binanın tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Sağlık Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Akpolat, "Burası kullanılmayan metruk bina halindeydi. Yaklaşık 1 ay önce yer sahibinin burayı müteahhide verdiği söyleniyor. Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA