Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Çorlu-Ergene Çevreyolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karatepe istikametine seyreden A.T. idaresindeki 59 AGM 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirtilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.