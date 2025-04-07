Aksaray’ın Eskil ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan tarım işçilerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kökez-Çulfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, tarlada çalışan ve yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Semilhullah Tahari (26) ve E.M. (19) isimli tarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı E.M. ve sürücü B.S.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Semilhullah Tahari’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.M.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.