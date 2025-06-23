İstanbul’a yaklaşık 1.5 saat mesafede bulunan Tekirdağ’da lavanta tarlalarının çiçek açmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Trakya’nın bereketli topraklarında açan mor lavantalar, sunduğu etkileyici görsel şölenle hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının ilgi odağı haline geldi.

Haziran ayının ortalarından itibaren çiçeklenmeye başlayan lavanta tarlaları, Süleymanpaşa ve Şarköy başta olmak üzere Tekirdağ’ın pek çok ilçesinde masalsı görüntüler sunuyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören tarlalar, ziyaretçilerin lavantaların arasında bol bol fotoğraf çektirdiği, doğayla baş başa vakit geçirdiği bir uğrak noktası haline geldi. Bazı ziyaretçiler yalnızca bu görsel şöleni fotoğraflamak için gelirken, kimileri lavantanın üretim süreci ve hasadını da yakından görmek istiyor.

İstanbul’a yakınlığı sayesinde günübirlik turlarla gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan lavanta tarlaları, doğa fotoğrafçılarından gelin-damat çekimlerine kadar farklı konseptlerde çekim yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Lavantaların temmuz ayı ortalarına kadar çiçekli kalması beklenirken, Tekirdağ bu süreçte mor örtüsüyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.