Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 550 bin adet boş ve bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan 2025 günü Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda, K.G. tarafından işletme olarak kullanılan ve M.K.’nin depo olarak kullandığı adreste arama yaptı. Yapılan aramada 550 bin adet boş makaron ile bin 160 adet dolu makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.