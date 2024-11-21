Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 3 ayrı olayda bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirildi Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 3 ayrı olayda bonzai, esrar ve metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde A.Ç. isimli şahsın aracında yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ile 18 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde E.G. isimli şahsın aracında yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 50 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak 6136 Sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha