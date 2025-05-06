Tekirdağ Çorlu’da 47 yaşındaki kadının, başıboş köpek saldırısı sonrasına uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerindeki tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye Atasoy, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye Atasoy, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Zekiye Atasoy, köpek saldırısı ile ilgili ambulansa bindirildiği sırada sorumlulardan şikayetçi olacağını söyledi.