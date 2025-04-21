Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB içerisinde devam eden yol yapım çalışmalarında beton serimi esnasında, iddiaya göre, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçi Y.İ. (48) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi Y.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.