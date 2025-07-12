Geçtiğimiz gün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Ahmet Mete İnce, 90 soruluk sınavda yalnızca bir Türkçe sorusunu yanlış yanıtlayarak Türkiye birinciliğini kıl payı kaçırdı.

Ahmet Mete İnce, 493.9643 puan alarak Sarıgöl ilçe birincisi olurken, bu puanla ilçede bugüne kadar ulaşılan en yüksek başarıya imza attı. Tek yanlışa rağmen üst düzey bir sıralama elde eden başarılı öğrenci, hedefi olan Fen Lisesi’ne yerleşmeyi planlıyor.

Ahmet Mete İnce’nin başarısı okulunda ve ilçede büyük sevinçle karşılandı. Öğrencinin öğretmenleri ve ailesi, gurur duyduklarını belirterek bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını dilediklerini ifade etti.