Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk tarafından satın alınan ve yarışma hakları sezon sonunda Gebzespor’a devredilecek olan 2. Lig kulübü Belediye Derincespor’da kalan maçların hangi stadyumda oynanacağı konusunda kriz yaşanıyor. Sadece Buca maçını Gebze’de oynamak için izin alabilen kulüp, gerekli FIFA 1 Yıldız sertifikası sunulamazsa sezonu Derince’de oynayarak bitirecek.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk tarafından satın alınan Belediye Derincespor’da stadyum bilmecesi yaşanıyor. Sezon sonu kapatılarak yarışma haklarının bölgesel amatör ligde mücadele eden Gebzespor’a devredileceği açıklanan Belediye Derincespor cumartesi günü kendi sahasında Bucaspor 1928’i ağırlayacak. Ancak Kocaeli ekibinin maçlarını oynayacağı stadyum konusunda çıkmaza girdi. Geçtiğimiz hafta kalan maçlarını Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynamak için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini, sözlü onayın verildiğini ve resmi evrak beklediklerini açıklayan kulüp yöneticileri, yeni haftaya FIFA 1 Yıldız Kriterleri ile başladı.

Sözlü olarak onay verildi ancak FIFA 1 Yıldız belgesi istendi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlara göre; "TFF 2. Lig ve TFF 3.Liglerinde suni çim üzerinde müsabaka oynanması için sahanın sezon boyunca geçerli ‘FIFA 1 Yıldız’ sertifikasına sahip olması gerekmektedir" şartı kulübe verilen sözü onaya şerh düşürdü. Belediye Derincespor’un yeni yönetiminden FIFA 1 Yıldız Sertifikası vermeye yetkili laboratuvardan Gebze Alaettin Kurt Stadyumu ile ilgili test sonuçlarını içeren belgeyi isteyen ve süre veren TFF, süresi içinde tamamlanacağının teminatını alarak her iki kulübe de sözlü stat değişikliğinin bilgisini verdi. Yaklaşık 700 bin liralık maliyeti olduğu öğrenilen test sürecinin başlatılması için kulüp gerekli aksiyonları başlattı.

Bucaspor 1928 hazırlıklarını Gebze’ye göre yaptı

Uygunluk kriterlerinin karşılanmaması nedeniyle maçın oynanacağı saha TFF tarafından değiştirilmedi, Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu olarak kaldı. Fakat İzmir ekibi Bucaspor 1928 sözlü olarak önceden bilgilendirildiği için Derince maçı hazırlıklarını sentetik sahada sürdürmeye başladı ve maç planlamasında konaklama yapacağı oteli Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’na yakın bölgeden, Darıca Bayramoğlu’ndan seçti. TFF’nin değişliği, kum, granül, mıcır gibi dolgu malzemesinin incelenmesini kapsayan alt yapı uygunluk raporu eksikliği yüzünden resmi olarak yapmaması İzmir ekibini de harekete geçirdi. Maç ve konaklama hazırlık sürecini TFF ile paylaşan Bucaspor 1928 de maçı Gebze’de oynamak istediğini belirtti.

Bir maç için Gebze’de oynanmasına izin verildi

Her iki kulübün de isteği üzerine TFF, Belediye Derincespor yöneticilerine sertifika sürecini tamamlaması için süre vererek karşılaşmayı Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’na aldığını açıkladı. Resmi internet sitesinde de maçın oynanacağı sahanın değişikliği ilan edildi. Bir maç için Gebze’de karşılaşmanın oynanmasına izin veren TFF, kulübün kalan maçlarını eksik tamamlanana kadar Derince’de oynatacak. Belediye Derincespor kalan haftalarda; 28. haftada 22 Mart saat 14.00’te Bucaspor 1928’i, 30. hafta karşılaşmasında 6 Nisan saat 15.00’te Beyoğlu Yeni Çarşı SF’yi, 33. haftada 27 Nisan saat 15.00’te Giresunspor’u ve yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve 2 Nisan saat 14.00’te oynanacak olan 24. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor’u konuk edecek.

"Eksik tamamlanır ve kalan maçları da burada oynarız"

Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, "Sahada bazı yerlere granül takviyesi istediler. Eksikleri tamamlamamız için süre de verdiler. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bununla ilgili çalışma yapıyor. Bu haftaya yetişmedi. Yetişemeyebileceğini de zaten söylemişlerdi. Buraya bir sefer geldiğimizde muhtemelen kalan maçları da burada oynarız. Eksikler sonraki iç saha maçımıza giderilmiş olur, 2 Nisan’da erteleme maçını da burada oynayacağız. Karşı kulübün de Gebze’de oynama talebi oldu. Onlar da o zemine göre hazırlık yaptılar. Konaklamalarını planladılar. Bunun faktörü de var tabii ki" dedi.