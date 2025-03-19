Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak İmamoğlu çıkana kadar İBB’de olacakları söyledi. Özel, herkesi Saraçhaneye çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, "Bu ülkenin umudunu çalmak isteyenler, geleceğini çalmak isteyenler, yargı eliyle uzun süredir başlatmış oldukları tacizlerini bugün en hadsiz evresine getirdiler. Günün ilk saatleri ile birlikte 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için İstanbullular tarafından 3 kez üst üste görevlendirilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 106 arkadaşımız, çağrıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi o kötü fotoğrafları vererek, çalınan kapıların açılması beklenmeden, duvarların üzerinden atlayarak, karşısındaki her şeyi yıkarak ayıplı bir muameleyle götürüldüler. Yapılan iş bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

Özel, "Recep Tayyip Erdoğan milletin verdiği mesajı almamıştır. Yenilmeyi kabullenememiştir. Güya yenilmezdi. 31 Mart’ta ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına katıldı"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştiren Özgür Özel, "Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına o istasyonda katıldı. İndiği istasyonda 15 temmuz darbecileri vardı, Kenan Evren vardı, Türkiye Cumhuriyeti’nde darbeye kalkışmış herkes vardı. Artık onların yol arkadaşıdır. Bu yüzden tercihi bir kez daha milletin karşısına devleti dikmek olmuştur. Bu millet devletini sever, saygı duyar, çağırır askere gider, ister vergi verir, evladını şehit verir ama devlet milletin karşısına dikilirse millet kazanır. Daha önce Kenan Evren ‘geç bu kişiyi seç’ dediğinde onun dediğini değil bir sivil adayı seçen bu milletin, 15 Temmuz’da o meczuplar ordusuna karşı sandığın seçtiklerin koruyan bu millet, karşısına devleti diken Erdoğan’a karşı yine kazanacaktır. Bu millet bütün kazanımlarını camisinden özgürce okunan ezanın da, dalgalanan ay yıldızı bayrağın da, kendisini tüm özgürlüklerinin de, elindeki tapusunun da diplomasının da, cumhuriyet ve onun var ettiği sandık güvencesinde olduğunu bilir" diye konuştu.

"Buyurun Saraçhaneye"

Saraçhane’de toplanma çağrısında bulunan Özgür Özel, "Ekrem başkan hakim karşısına çıkana kadar, Ekrem başkanın hepimize emaneti İBB’ye sahip çıkacağız. Buradayız bir yere ayrılmıyoruz. Dayanışma ziyaretlerini de burada kabul edeceğiz. Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına, bir belediye meclisine ve İstanbul’un iradesine katkı sağlamak için saraçhanedeyim. Nerede olalım diye soranlara ‘buyurun Saraçhaneye’ diyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Dayanışma sandığı kuracağız"

Pazar günü partisi tarafından yapılacak Cumhurbaşkanlığı belirleme seçimini gerçekleştireceklerini vurgulayan Özel, "Pazar günü 81 ilde 973 ilçede ilçelerin mahallelerinde kurulacak sandılar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız. 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partilerden, tüm siyasi görüşlerden herkes davetlidir" dedi.