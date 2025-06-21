Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tefecilik yapan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.

Şüpheliden 4’ü tutuklanırken; 56 senet, ajandalar ve 2 senet koçanı ele geçirildi.

Kocaeli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mali suçların engellenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında çalışma başlatıldı. Çayırova ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik 18 Haziran tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 56 müştekiye ait olduğu değerlendirilen senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait olduğu değerlendiren notlar ve ajandalar, 2 senet koçanı ele geçirildi. Tüm malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli tamamlanan işlemleri akabinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.