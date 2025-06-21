Çorum’un Alaca ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (51) idaresindeki 34 HC 8841 plakalı otomobil ile V.Y. (63) yönetimindeki 19 LP 864 plakalı Fiat ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile yolcular Ö.B. (39) ve S.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.