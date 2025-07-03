Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, engelli bireylerin karşı karşıya bulunduğu sorunların tespiti, çözüm yollarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kurulan "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu" çalışmalarına başladı. Komisyonun ilk toplantısında, AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oy birliğiyle komisyon başkanı seçildi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kasapoğlu başkanlığında çalışmalarına başladı. İlk toplantıda komisyon başkanı seçilen AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış toplantısında teşekkür konuşması yaptı. Kasapoğlu, bu görevin şahsı için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, toplumsal sorumluluğumuzun en anlamlı başlıklarından biri olan engelli bireylerimizin hayatını daha yaşanabilir, daha adil ve daha erişilebilir kılmak amacıyla önemli bir göreve başlıyoruz. Bu mesele partiler üstü bir meseledir; bu mesele memleket meselesidir. Engellilik yalnızca bireyin ya da ailesinin değil, hepimizin ortak konusu, ortak vicdanıdır"

Komisyonun çıktısı olacak raporun, hayata geçirilebilir çözüm önerileri sunmasının ve uygulamada yol gösterici bir rehber olmasının hedeflendiğini belirten Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "2002’den bu yana engelli bireyler için yapılan reformlar, bir milim bile boşluk bırakmayan kapsamlı bir iradeyi temsil ediyor. Engellilerin alamadığı hiçbir hizmeti hizmet olarak görmedik, görmüyoruz. Şimdi bu süreci daha da ileri taşımak, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmek zorundayız. Koşullar ve ihtiyaçlar değişirken, biz olduğumuz yerde kalamayız. Komisyon, eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilir çevre düzenlemelerine, kültürden spora kadar birçok alanda politika önerileri geliştirecek; STK’lar, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarıyla istişarelerde bulunacak. Komisyon çalışmaları kapsamında; engelli bireylerin eğitime, istihdama, sağlığa ve sosyal hayata katılım süreçleri detaylı biçimde ele alınacak, kamu kurumlarının mevcut uygulamaları değerlendirilecek, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve farklı engel gruplarının temsilcileriyle doğrudan temas kurulacak, erişilebilirlik, farkındalık ve kapsayıcılık ekseninde yeni politika önerileri hazırlanacak"

"Türkiye, engelli haklarında uluslararası düzeyde de güçlü bir irade ortaya koydu"

Kasapoğlu, Türkiye’nin 2007 yılında imzaladığı ve 2009’da taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni hatırlatarak, bu komisyondaki çalışmaları uluslararası taahhütlerin devamı olarak değerlendirdi. Toplumun tüm kesimleriyle temas halinde olunacağını, farklı engel gruplarını temsil eden bireylerin de sürece dahil edileceğini belirten Kasapoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, yürüyeceksek birlikte yürüyeceğiz, güleceksek hep birlikte güleceğiz. Türkiye’nin bütün imkanları, 86 milyon olarak Türkiye’nin tüm evlatlarınındır. Biz bu ülkenin evlatlarının önünde hiçbir engeli tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Hayata geçirilebilir, kalıcı ve katılımcı çözümler geliştireceğiz"

Komisyonda 6 partiden 22 vekil görev yapıyor

Komisyon üyeleri arasında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM ve YENİ YOL Partisi milletvekilleri yer alıyor. Komisyon çalışmaları boyunca saha ziyaretleri, tematik oturumlar ve kamuoyu bilgilendirmeleri düzenli olarak yapılacak.