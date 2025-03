Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Türkiye’de artık terörün hiçbir şekilde adının anılmadığı terör örgütünün hiçbir şekilde faaliyetini göstermediği, silahların tamamen terk edildiği, silahların bırakıldığı ve terör örgütünün tarihin çöp tenekesine atıldığı bir dönemi yaşayacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Göztepe’deki Filizi Köşk’ünde düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, "Türkiye’nin özellikle önümüzdeki dönemde sözü güçlü tesirli bir Türkiye’ye çok büyük bir ihtiyaç olduğunu dünyadaki gelişmelerle birlikte görüyoruz. Allah’a çok şükür geldiğimiz noktada da bu özellikle önümüzdeki dönemde yaşayacağımız küresel ölçekte yaşayacağımız bunun bizim bölgemizde ve ülkemize de etkileri olacak bu büyük değişim sürecine Türkiye hazırlıksız yakalanmamıştır, hazırlıklıdır. Şunu söylemek istiyorum Dünya çok yakın dönemde iki önemli küresel ilişkiler bakımından iki önemli dönemi geride bıraktı bunlardan birisi Berlin Duvarı’nın yıkılması ile birlikte geride kalan iki kutuplu Dünya sistemiydi. Bir tarafında Amerika’nın bir tarafında Rusya’nın olduğu sistem, o sistem çöktü. Ardından sonraki o 45 yıl devam eden o sistem, sonraki dönemde Amerika’nın tek başına yönlendirdiğini zannettiği tek kutuplu Dünya sistemi olarak empoze edildi. Kanaatimce 2022 yılının yaz aylarında Amerika’nın Afganistan’dan apar topar çekilmesi ile birlikte dünya yeni bir döneme girdi. Sadece bununla değil birçok başka gerekçelerle de yeni bir döneme girdi. Artık tek bir ülkenin tek bir bölgenin tek bir kıtanın dünyayı yönlendirmesi mümkün değildir. Bundan sonra yeni bir sisteme doğru geçiyoruz. Bu yeni sistemin nasıl şekilleneceği hangi dengelerin oluşacağını bugünden sadece öngörebiliyoruz ama şunu çok net söyleyebilirim ki dünya sisteminin en temel özelliklerinden birisi çok kutupluluk olacak. Dünya çok merkezli bir dünya haline gelecektir. Bu çok merkezlilik de kendi bünyesinde farklı kültürlerin öne çıkacağı bir dünyayı öngörüyor. Bu çerçevede inanın ki bu dünyada herhalde 4-5 tane önemli ülke vardır ki bu çok kültürlü çok merkezli dünyada yeni bir güç merkezi olmaya aday olsun. Bunların başında gelen ülkede Türkiye’dir" diye konuştu.

Türkiye’nin yaklaşık 2 trilyon dolar kaybına vesile olan terör belasından kurtulmasının gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yeni bir dünya şekilleniyor, Türkiye bu dünyada başkalarının bizi oturtturmak istediği yerde değil bu milletin oturmak istediği yerde oturacak. Böyle bir imkanı, gücü ve potansiyeli vardır. Bunun için yalnız çok daha ciddi çalışmak çok daha güçlü bir şekilde çalışmak mecburiyetimiz var. Önümüze çıkan imkanların her birisinin belki 20 yılda 30 yılda 50 yılda çıkacak büyük imkanlar olduğunu biliyoruz ama her imkanında çok büyük tehditler belirsizlikler ve bize karşı bir takım hareketlileri de bünyesinde barındıracağı aşikardır. Türkiye’nin her şeyden evvel kendi içerisinde birliği ve dirliği sağlaması, iç kalesini tahkim etmesi ve Türkiye’de huzur ve barış içerisinde zaten var olan çok geniş coğrafyamız da neredeyse parmakla gösterilen tek ülke olan istikrar ülkesi Türkiye’nin istikrarını daha da arttırması lazım. Bunun için 40 yılımızı heba ettiğimiz ayağımıza pranga ile bağlanan biz o zaman onun çalışmalarını da yapmıştık sadece 40.000 insanımızın ölmesine değil aynı zamanda da Türkiye’nin yaklaşık 2 trilyon dolar kaybına vesile olan bu terör belasından inşallah kurtulmamız gerekiyor. Bunun için İmralı çağrısından sonra planlandığı gibi beklendiği gibi adımlar atılacak. Ümit ederim ki Türkiye’de artık terörün hiçbir şekilde adının anılmadığı terör örgütünün hiçbir şekilde faaliyetini göstermediği, silahların tamamen terk edildiği, silahların bırakıldığı ve terör örgütünün tarihin çöp tenekesine atıldığı bir dönemi yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Netanyahu hükümetinin de eninde sonunda durdurulacağına inandığını ifade eden Kurtulmuş, "Ayrıca sizi temin ederim ki Türkiye’nin terörist Türkiye’yi inşa etmesi Sadece Türkiye için bir önemli adım değildir aynı zamanda terörsüz Türkiye terörsüz bir bölge demektir. Bunun ilk işaretlerini yeni Suriye yönetimiyle orada faaliyet gösteren bu örgütün uzantısı olan bir kolu arasında anlaşmanın ümit ederiz ki başkaları tarafından kışkırtılmadan bir takım provokasyonlara heba edilmeden başarıyla uygulanması sonucunda da orada da Suriye topraklarında da terör örgütünün izdüşümleri kalmayacaktır ve böylesi sadece Türkiye’nin değil terörden muzdarip olan bölge ülkelerimizin tamamında terörsüzlüğün hakim olduğu artık terörün adının bile anılmadığı terör örgütlerinin hiçbir şekilde icraat yapamadığı selamet yurdu olan bir bölge hale gelecektir. Bunun için mücadele ediyoruz bunun için gayret ediyoruz. Bu bölgedeki en önemli meselelerden birisi de İsrail’in saldırgan tutumlarına devam etmesidir. Daha dün akşam 9 sivil kişi orada yardım faaliyetleri düzenleyen oradaki Filistinli mağdurlara Gazze’de iftar sofraları hazırlamak için gayret eden 9 kardeşimizin şehit edildiği haberi bildiğiniz gibi medyaya düştü. Dur durak tanımayan uluslararası kural bilmeyen uluslararası hukuk tanımayan Netanyahu hükümetinin de eninde sonunda durdurulacağına gerçekten yürekten inanıyorum. Artık çok kutuplu çok merkezi bir dünyaya geçiyoruz. Yüksek teknolojilerde insanlık tarihinin yaşadığı en önemli en köklü değişimleri yaşadığımız bir döneme girdik. Yapay zeka, mikro teknoloji, biyo teknoloji, yeni enerji politikaları ve yeni enerji teknolojileri gibi birçok alanda akla hayale gelmedik büyük bir hızla ortaya çıkan değişim aslında sadece iş dünyasını değil toplumların sosyal yapısını da yakından etkilemektedir. Uzunca bir süredir tartışılan konu artık popüler hale de gelmeye başlamıştır, yapay zeka insanın yerini alabilecek mi? Şimdi insanlık artık bunu tartışmaya başladı. Bu süreçte çok şükür Türkiye teknolojik altyapısı bakımından da kuvvetli ülkeler sıralamasına geçmiştir" şeklinde konuştu.

Devletleşen şirketlerle şirketleşen devletlerin olduğu bir döneme girildiğine değinen Kurtulmuş, "Dünyada bazı teknoloji alanlarında liderlik yapabilecek vasfa özelliklere kavuşmuştur. Ancak geçerli değildir, biz de teknolojinin hızından daha hızlı gelişimi ortaya koymak ve böylece bu teknolojik değişimin sağladığı yeni küresel ekonomik yapı içerisinde etkin bir ülke olarak yer almak zorundayız. Önümüzdeki süreçte devletleşen şirketlerle şirketleşen devletlerin olduğu bir döneme giriyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birisi neredeyse devletin başına bir CEO atıyor. Öte taraftan, dünyanın birkaç tane büyük teknoloji şirketinin onlarca devletten çok daha büyük bir güce sadece ekonomik gücü kastetmiyorum siyasi etki alanı ve toplumsal gücü itibariyle söylüyorum güce ulaştığı bir döneme doğru giriyoruz. Özellikle bütün bu ve benzer meseleler dünyada yeni bir arayışı köklü bir arayışı ortaya koyuyor, ayrıca önümüzdeki dönemin temel tartışma alanlarından birisi de uluslararası hukuk alanında yaşanacak gelişmelerdir. Uluslararası hukukun çok iyi metinlere sahip olmasına rağmen bu metinlerin artık hiçbir anlam ifade etmediği, gücü elinde bulunduranın metni istediği şekilde kenara fırlatıp atabildiği ve kendi başına bir düzen kurabildiği bir tecrübeyi yaşadım. Filistin meselesi bu anlamda da bütün dünyaya yeni bir uluslararası hukukun şart olduğunu öğretmiştir. İnsanların tamamının yaradılışta eşit olduğu ülkelerinde egemenlik de eşit olduğu bir dünya sisteminin kurulması için Allah’ın izniyle yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır" dedi.