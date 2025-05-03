TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak üzere Lefkoşa’ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lefkoşa’ya geldi. Kurtulmuş’u Ercan Havalimanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile diğer ilgililer karşıladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne iştirak edecek.