Üstün irtifa, yüksek hız ve gelişmiş yapay zeka kullanan Bayraktar TB2T test uçuşlarında göz doldurdu.ANKARA (İGFA) - Yapay zeka ve turbo motorla güçlendirilmiş Bayraktar TB2T test uçuşlarına devam ediyor.

Yerli ve milli SİHA, yeni performans testini başarıyla tamamladı.

Yerli ürünlerle caydırıcılık artıyor... Dragoneye-2 'Kara'nın envanterinde Yerli ürünlerle caydırıcılık artıyor... Dragoneye-2 'Kara'nın envanterinde

Performans testine ilişkin görüntüler BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İGF