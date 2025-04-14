TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı Kümes Hayvancılığı istatistiklerine göre tavuk eti üretiminde artış eğilimi sürerken, yumurta üretiminde belirgin bir düşüş yaşandığını gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre, Şubat 2025’te tavuk eti üretimi 218 bin 260 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 547 milyon 93 bin adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 8,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,8 azaldı.

Ocak-Şubat 2025 döneminde ise bir önceki yıla göre tavuk eti üretimi yüzde 11,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 geriledi.

Bir önceki aya (Ocak 2025) bakıldığında ise tavuk eti üretimi 233 bin 223 tondan yüzde 6,4 azalarak 218 bin 260 tona, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 652 milyon 615 bin adetten yüzde 6,4 düşüşle 1 milyar 547 milyon 93 bin adede indi.